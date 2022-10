Η ανάρτηση του “700αρη” Ρονάλντο (ΦΩΤΟ)

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ γιόρτασε το εφτακοσιοστό τέρμα της σπουδαίας καριέρας του, με μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στην οποία ευχαριστεί όσους τον βοήθησαν να φτάσει έως εδώ.

Ένα ιστορικό επίτευγμα πέτυχε χθες (9/10), ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην εκτός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ, με αντίπαλο την Έβερτον. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι, βρήκε δίχτυα και πέτυχε το γκολ νούμερο 700(!) σε συλλογικό επίπεδο και…γαλήνεψε!

Ο Ρονάλντο γιόρτασε το ιστορικό επίτευγμα μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά: «700 συλλογικά γκολ. Τι όμορφος αριθμός που πετύχαμε μαζί! Ευχαριστώ σε όλους μου τους συμπαίκτες, προπονητές, συλλόγους , την οικογένεια και τους φίλους και φυσικά τους θαυμαστές μου. Ενωμένοι συνεχίζουμε!».

𝟕𝟎𝟎 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬.

What a beautiful number we’ve achieved together!

Thank you to all my teammates, coaches, clubs, family & friends and of course my fans.

United we continue! 🙏🏽 pic.twitter.com/oYWo766Xcl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2022