Αγγλία (11η αγωνιστική): Ψάχνει αντίδραση η Γιουνάιτεντ, μεγάλο ματς στο Νιούκαστλ

Μετά τη βαριά ήττα και τον αποκλεισμό τους από το Carabao Cup από την ομάδα του Έντι Χάου, οι “κόκκινοι διάβολοι” θέλουν μία νίκη ψυχολογίας κόντρα στη Φούλαμ, ενώ οι “καρακάξες” υποδέχονται την Άρσεναλ, στην ίσως μεγαλύτερή τους πρόκληση της σεζόν στην Premier League.

Η 11η αγωνιστική του κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι εδώ και κάνει… ποδαρικό στο “Κρέιβεν Κότατζ”, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την ομάδα του Μάρκο Σίλβα. Ο Έρικ Τεν Χαγκ συνεχίζει να ψάχνει τις λύσεις αγωνιστικά, αλλά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν το αντίθετο και αυτό ακριβώς θέλει να αλλάξει, αρχής γενομένης από σήμερα.

Από την άλλη, η Φούλαμ έχει απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού για επτά βαθμούς, όμως μέχρι να φτάσει ή να περάσει τους 40, δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρη και θα προσπαθήσει έτσι να εκμεταλλευτεί την κακή αγωνιστική φόρμα των “κόκκινων διαβόλων”.

Στα ματς των 17:00, η ψυχολογικά ανεβασμένη μετά τη νίκη της στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου Έβερτον υποδέχεται την ντεφορμέ Μπράιτον. Τα “ζαχαρωτά” θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο μονοπάτι, εκμεταλλευόμενα την αγωνιστική πτώση των “γλάρων”. Στην αντίπερα όχθη όμως, η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είναι ισόβαθμη με τη Νιούκαστλ και δεν μπορεί να απωλέσει ακόμα πολλούς βαθμούς στη μάχη της για τις ευρωπαϊκές θέσεις.

