ΝΒΑ: Κάρι ο καλύτερος συμπαίκτης του ΝΒΑ

Ο Στέφεν Κάρι έχει κατακτήσει πολλά σε μια καριέρα που είναι γεμάτη τα τελευταία χρόνια από ατομικά επιτεύγματα αλλά και από τίτλους. Ο γκάρντ του Γκόλντεν Στέιτ εδώ και πολλές σεζόν αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ομάδα του, με την ηγετική φυσιογνωμία που διαθέτει αλλά σαφώς και με το ταλέντο του.

Ο Κάρι έβαλε ένα ακόμα βραβείο στην συλλογή του που μάλιστα έχει και ξεχωριστή αξία αφού αναδείχθηκε καλύτερος συμπαίκτης για την σεζόν 2024-25 στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο ηγέτης των “πολεμιστών” έδειξε με έναν ακόμη τρόπο το πόσο σημαντικός είναι για τον οργανισμό, αλλά και την βαρύτητα της παρουσίας του μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ αλλά και εκτός αυτών.

The 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year is… Stephen Curry!



Curry receives the honor that recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, on and off court leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment and dedication to… pic.twitter.com/nLwXeRQxj2