Στη Euroleague η Παρί, κατέκτησε το EuroCup

Οι “πρωτευουσιάνοι” πήραν, αυτό που άξιζαν τη φετινή σεζόν, καθώς ήταν η κορυφαία ομάδα του φετινού θεσμού, επικρατώντας και στο Game 2 των τελικών της Μπουργκ με σκορ 89-81.

Κορυφαίος και σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες, όντας ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του, καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν, στη δεύτερη τη τάξει κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.

Θετικοί ήταν οι Ναντίρ Χιφί (14π.) και Μίκαελ Γιάντουνεν (15π.), ενώ για τη Μπουργκ, αυτοί που προσπάθησαν περισσότερο ήταν οι Μόργκαν με 14 πόντους, Ισάια Μάικ με 13 και ο Μπόντια Μάσσα πρόσθεσε 12.

Πλέον η Παρί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, θα αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Γηραιάς Ηπείρου, την Euroleague.//ΔΜ.

THEY HAVE DONE IT 🏆@ParisBasketball becomes the 2023-24 EuroCup champions! pic.twitter.com/DyY5GKXOd0

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 12, 2024