Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στο EuroCup ο Ιισάλο

Η Παρί πραγματοποιεί συγκλονιστική πορεία στο φετινό EuroCup, καθώς βρίσκεται στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας ρεκόρ 20-1. Η γαλλική ομάδα μέτρησε 17-1 στη φάση των ομίλων, απέκλεισε στα προημιτελικά την Μπανταλόνα, ενώ έθεσε εκτός θεσμού τους Λόντον Λάιονς με 2-0 νίκες.

“Αρχιτέκτονας” αυτής της επιτυχίας είναι ο νεαρός κόουτς από τη Φινλανδία Τόμας Ιισάλο, ο οποίος ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προπονητής της λίγκας. Εδώ να θυμίσουμε πως στον τελικό του EuroCup η Παρί θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και η ομάδα, που θα κατακτήσει την κούπα, θα λάβει μέρος στη Euroleague της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.//ΔΜ.

EuroCup Coach of the Year: Tuomas Iisalo 🧠

Euroleague Basketball is pleased to announce that Tuomas Iisalo coach of @ParisBasketball has been voted as the EuroCup Coach of the Year for the 2023-24 season 🏆#RoadToGreatness pic.twitter.com/7IGAMH2Nxj

