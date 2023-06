ΑΕΚ, Περιστέρι, ΠΑΟΚ και Προμηθέας στη “μάχη” του BCL!

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις 29 ομάδες που θα δώσουν το “παρών” στην κανονική περίοδο του Basketball Champions League τη νέα χρονιά, με τις τέσσερις ελληνικές ομάδες να συμμετάσχουν κανονικά.

Τέσσερις θα είναι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο στο BCL, καθώς εκτός από την ΑΕΚ, το Περιστέρι και τον ΠΑΟΚ που συμμετείχαν και φέτος, θέση στη διοργάνωση παίρνει και ο Προμηθέας Πατρών.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και τις 24 ομάδες που μέσα από την προκριματική διαδικασία θα διεκδικήσουν τα τρία τελευταία “εισιτήρια” για τους ομίλους. Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου.//Γ.

𝐍𝐞𝐰𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐬, 𝗿𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝗲𝘀, 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙖𝙧 𝙘𝙝𝙖𝙡𝙡𝙚𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨: These are the 2️⃣9️⃣ confirmed teams of #BasketballCL‘s Season 8!

Read all about the field of competition here➡️ https://t.co/rRUsjtTgOR . pic.twitter.com/uNmFuD4miI

— Basketball Champions League (@BasketballCL) June 27, 2023