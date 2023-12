Η Γιουνάιτεντ “φρέναρε” τη Λίβερπουλ

Το μεγαλύτερο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου απογοήτευσε στο “Άνφιλντ”, λήγοντας 0-0, με τους “κόκκινους” να αδυνατούν να βρουν γκολ παρά τη σταθερή κυριαρχία και πολιορκία στα καρέ της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ.

Οι μέχρι πρότινος πρωτοπόροι της Premier League είδαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κρατάει πεισματικά το μηδέν στην έδρα τους. Η αφλογιστία των παικτών του Γιούργκεν Κλοπ και η σταθερή άμυνα των “κόκκινων διαβόλων” έμελλαν να είναι οι κύριοι λόγοι που οι βαθμοί μοιράστηκαν στο Μερσεϊσάιντ.

Ο αγώνας

Οι “κόκκινοι” ήταν σαφώς ανώτεροι από το ξεκίνημα του ματς όπως αναμενόταν. Η κυριαρχία στη μπάλα και στα καρέ του Ονάνα ήταν σταθερή, αλλά δεν μπορούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης μισής ώρας να μετουσιωθεί σε τέρμα. Η καλύτερη τελική της Λίβερπουλ ήρθε με μία δυνατή κεφαλιά του Φαν Ντάικ στο 29′, αλλά ο Καμερουνέζος γκολκίπερ απέκρουσε με υπερένταση.

Οι παίκτες του Κλοπ βρέθηκαν πάνω από δύο φορές στη μικρή περιοχή της Γιουνάιτεντ, αλλά σε καμία δεν μπόρεσαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα του Μερσεϊσάιντ συνέχισε να πολιορκεί και να πιέζει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά χωρίς να φτάσει σε μία ουσιαστική τελική προσπάθεια.

