Ξανά στο κόκπιτ της RB7 ο Φέτελ (video)

Σε μία γνώριμη θέση βρέθηκε ο πρώην οδηγός και τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, καθώς οδήγησε ξανά το μονοθέσιο της Red Bull Racing του 2011, με το οποίο κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του.

Περίπου έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του, ο Σεμπάστιαν Φέτελ οδήγησε και πάλι ένα μονοθέσιο της F1. Και δεν ήταν οποιοδήποτε μονοθέσιο, αλλά η RB7, το αυτοκίνητο με το οποίο η Red Bull Racing κυριάρχησε το 2011 και έφτασε σε δύο άνετα πρωταθλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, o Γερμανός πέτυχε 11 νίκες σε 19 αγώνες με το συγκεκριμένο μονοθέσιο, επικυρώνοντας έτσι τη νέα εποχή της Formula 1 και “σφραγίζοντας” τον δεύτερο σερί παγκόσμιο τίτλο του.

Στην πίστα μαζί με τον Φέτελ βρέθηκε ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ, ακόμα ένα γνώριμο πρόσωπο σε αυτά τα χρώματα. Οι δυο τους μπορεί να μην δούλεψαν ποτέ μαζί ως ομόσταυλοι, αλλά σίγουρα απόλαυσαν μία γεμάτη βόλτα, έχοντας πίσω τους τον εκκωφαντικό V8 κινητήρα της Renault.

When #F1 returned to the Nurburgring Nordschleife… 🇩🇪 pic.twitter.com/zIYIlJez1A

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 11, 2023