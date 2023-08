Στην Αϊντχόφεν ως δανεικός ο Ντεστ

Στην Ολλανδία θα συνεχίσει τη φετινή σεζόν -τουλάχιστον- ο Αμερικάνος πλάγιος μπακ, που δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Τσάβι και μετακινείται στη “χώρα της τουλίπας” για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ισορροπήσει τα οικονομικά της δεδομένα, η Μπαρτσελόνα πούλησε τους Ντεμπελέ και Κεσιέ και τώρα δίνει δανεικό τον Ντεστ στην Αϊντχόφεν. Η συμφωνία είναι για μία σεζόν με οψιόν αγοράς 10 εκατομμύρια ευρώ το επόμενο καλοκαίρι, αν θελήσουν οι Ολλανδοί να τον κάνουν δικό τους. Οι “μπλαουγκράνα” θα καλύψουν το 50% του μισθού του την φετινή σεζόν, όσο θα αγωνίζεται στην Eredivisie.//ΣΠ.

