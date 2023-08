Πρόταση 9 εκατομμυρίων της Νότιγχαμ για Βλαχοδήμο

Όπως έγραψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη κατέθεσε την πρώτη της επίσημη πρόταση στην Μπενφίκα για την αγορά του Έλληνα διεθνή τερματοφύλακα.

Για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κινείται η Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με τον κορυφαίο δημοσιογράφο στην Ευρώπη, ο οποίος αναφέρει πως ο αγγλικός σύλλογος επισημοποίησε το ενδιαφέρον του για τον Έλληνα γκολκίπερ.

Για τον 29χρονο άσο, το σύνολο του Στιβ Κούπερ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ κι αυτή είναι η πρώτη προσφορά που κάνει στη Μπενφίκα για τον διεθνή τερματοφύλακα.//ΜΠ.

EXCL: Nottingham Forest submit formal bid for Odisseas Vlachodimos, package close to €9m fee — it’s the first official bid from Forest 🚨🔴🌳 #NFFC

Benfica want more to make it happen but talks continue.

Vlachodimos, Man Utd 2nd option as backup GK after priority Bayindir. pic.twitter.com/0klUjOBlZ0

