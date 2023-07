Πλησιάζει σε Τσουκουέζε η Μίλαν

Ασταμάτητοι μοιάζουν στο φετινό μεταγραφικό παζάρι οι “ροσονέρι”, οι οποίοι πλησιάζουν τις απαιτήσεις της Βιγιαρεάλ για τον 24χρονο εξτρέμ και στοχεύουν να πραγματοποιήσουν άλλη μία μεταγραφή.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και το “Tuttomercato”, οι Μιλανέζοι είναι πρόθυμοι να φτάσουν στις απαιτήσεις των Ισπανών, ενώ έχουν συμφωνήσει για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου με τον Νιγηριανό.

Η μεταγραφή θα μπορούσε να κλείσει στα 30 εκατ. ευρώ, αλλά η Μίλαν θα πρέπει να αδειάσει μια θέση μη κοινοτικού παίκτη στο ρόστερ για να πραγματοποιήσει την αγορά του Σάμιουελ Τσουκουέζε.//ΝΚ.

After closing in on Noah Okafor deal, AC Milan are working to complete also the agreement for Samuel Chukwueze 🇳🇬

Negotiations advancing with Villarreal as player already agreed personal terms — he’s keen on the move. 🔴⚫️ pic.twitter.com/29dmrBKFyg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023