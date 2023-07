Επίσημα στην Αλ Ετιφάκ ο Χέντερσον

Η μετακίνηση του πρώην αρχηγού της Λίβερπουλ στον σύλλογο της Μέσης Ανατολής για 12 εκατομμύρια λίρες, επισημοποιήθηκε.

Τον άνθρωπο που αντικατέστησε ως αρχηγός των “κόκκινων” και πρώην συμπαίκτη του, Στίβεν Τζέραρντ βρίσκει στην Αλ Ετιφακ ο Τζόρνταν Χέντερσον. Ο “Stevie G” προσλήφθηκε πρόσφατα ως προπονητής της ομάδας και ήταν προσωπική του απαίτηση η απόκτηση του 33χρονου χαφ.

Ο πρώην κεντρικός μέσος της Σάντερλαντ υπέγραψε με τους Σαουδάραβες πλουσιοπάροχο συμβόλαιο τριών ετών. Αυτή η συμφωνία θα του αποφέρει 700 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

Η μεταγραφή αυτή σημάδεψε το τέλος της μακράς θητείας του Χέντερσον στη Λίβερπουλ. Ο Άγγλος χαφ ήταν 12 χρόνια κάτοικος Μερσεϊσάιντ και τα οκτώ από αυτά τα πέρασε ως αρχηγός του συλλόγου.

Σε αυτή την περίοδο, ο 33χρονος έκανε 492 εμφανίσεις με το “Liverbird” στο στήθος, σκόραρε 33 γκολ και κατέκτησε κάθε διαθέσιμο τίτλο. Είναι ο μοναδικός αρχηγός στην ιστορία της Λίβερπουλ που σήκωσε έξι διαφορετικά τρόπαια.//ΓΑ

