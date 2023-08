Απτόητη η Λίβερπουλ: «Δεν πωλείται ο Σαλάχ»

Μακριά θέλουν να κρατήσουν την Αλ Ιτιχάντ οι “κόκκινοι” οι οποίοι δεν αλλάζουν στάση και επιμένουν πως ο Αιγύπτιος αστέρας δεν διατίθεται προς παραχώρηση σε καμία τιμή.

Δυνατό “μπάσιμο” έχουν κάνει οι Σαουδάραβες τις τελευταίες μέρες, καθώς επιδιώκουν να κάνουν δικό τους τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Η πρόταση που κατέθεσαν στη Λίβερπουλ μάλιστα, έφτασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ, μία προσφορά “αστρονομική” αν αναλογιστεί κανείς πως ο Αιγύπτιος εξτρέμ είναι στα 31 του χρόνια.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Μέρσεϊσάιντ, δεν πουλάει τον σταθερά πρώτο της σκόρερ και το ξεκαθαρίζει. Εφόσον λοιπόν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι τις 31 Αυγούστου που κλείνει το μεταγραφικό “παράθυρο”, ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα παραμείνει κάτοικος Αγγλίας και Λίβερπουλ.//ΓΑ

