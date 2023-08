Η Αλ Ιτιχάντ πάει για το “μπαμ” με τον Σαλάχ

Η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία κάνει “κρούση” για τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ με ετήσιες απολαβές που “αγγίζουν” τα 80.000.000 ευρώ για συμβόλαιο ως το 2026. Μάλιστα, η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο δίνει στη Λίβερπουλ 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Νίκολο Σίρα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, η Αλ Ιτιχάντ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σαλάχ. Η ομάδα από την Τζέντα προσφέρει ένα “αστρονομικό” συμβόλαιο στον 31χρονο επιθετικό μέχρι το 2026 με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα 80.000.000 ευρώ.

Μάλιστα, η Αλ Ιτιχάντ έχει στείλει πρόταση ύψους 100 εκατ. ευρώ στους “κόκκινους”, προκειμένου να αποσπάσει τη θετική απάντησή τους για τον 31χρονο παίκτη της Λίβερπουλ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτασε στο Άνφιλντ το 2017, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2025. Με τους “κόκκινους” έχει καταγράψει 307 συμμετοχές, σκοράροντας 187 γκολ και μοιράζοντας 80 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει επτά τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2019 και την Premier League το 2020.

#AlIttihad are in talks to try to sign Mohamed #Salah: ready a contract until 2026 with a salary of €80M/year. Opened talks with #Liverpool. #transfers #LFC 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2023