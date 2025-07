Παίκτης της Τότεναμ ο Ιάπωνας Κότα Τακάι

Ο 21χρονος υψηλόσωμος (1.92) στόπερ αποκτήθηκε από την Καβασάκι Φροντάλε, έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τη σεζόν 2024-25 ο Τακάι κατέγραψε 31 συνολικά συμμετοχές, ενώ σημείωσε και 2 γκολ μετρώντας 2.746 αγωνιστικά λεπτά.

Στο Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας είχε 9 παρουσίες βοηθώντας σημαντικά την ομάδα του να φτάσει μέχρι τον τελικό. Παράλληλα αποτέλεσε μέλος της αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, ενώ είναι διεθνής και με την Ανδρών (4/0).

We are delighted to announce the signing of Kota Takai from J1 League side Kawasaki Frontale, subject to international clearance and work permit ✍️