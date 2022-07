Το νέο tweet του Τσιτσιπά

“Ξαναχτύπησε” στο twitter o Έλληνας τενίστας, κάνοντας λόγο για κυλιόμενες σκάλες και ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) μας έχει συνηθίσει σε αινιγματικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρωί της Πέμπτης (7/7), ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε ένα tweet, με το οποίο αυτή τη φορά αναφερόταν σε κυλιόμενες σκάλες και ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

«Μια κυλιόμενη σκάλα και μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα είναι δύο πράγματα που μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν και να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο», ανήρτησε στο Twitter το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

An escalator and an electric toothbrush are two things that can stop working and still attain their original goal.

