Θύμα ξυλοδαρμού ο Τόμικ στην Χρυσή Ακτή

Σε άγρια επίθεση ενεπλάκη ο πρώην Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, στην Τουρκία, χωρίς όμως να καταβάλει μήνυση.

Ο Μπέρναρντ Τόμικ έπεσε θύμα σε βίαιο περιστατικό, το οποίο συνέβη σε άγνωστο χρόνο, καθώς ο Αυστραλός τενίστας βρίσκεται στην Τουρκία για αγώνες.

Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας και ίσως να είναι συνεργός, βιντεοσκόπησε τους δύο άνδρες που ξυλοκόπησαν τον τενίστα και το δημοσιοποίησαν. Επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία πως θύμα ήταν ο άλλοτε Νο.17 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη ανδρών. Οι αρχές δεν μπορούν να προβούν σε ενέργειες, από την στιγμή που δεν έχει γίνει κάποια μηνυτήρια αναφορά.

Οι εικόνες από το βίντεο είναι σκληρές, όπως και η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι θύτες. Ο λόγος του βίαιου περιστατικού δεν έχει γνωστοποιηθεί.//ΓΚ

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.

Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn

— Val Febbo (@VFebbo96) September 8, 2023