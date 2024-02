Σπουδαία κίνηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεσμεύτηκε να δωρίσει 1.000 δολάρια για κάθε άσο που θα σημειώνει κατά τη διάρκεια του τουρνουά τένις του Μεξικού για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Ακαπούλκο, μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Ότις τον περασμένο Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο Ότις, ο ισχυρότερος τυφώνας που “χτύπησε” τις ακτές του Ειρηνικού, έπληξε το Ακαπούλκο. Η καταιγίδα προκάλεσε επίσης ζημιές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περισσότερα από 130.000 σπίτια να πέφτουν “θύματά” του.

«Θα δώσω χίλια δολάρια για κάθε άσο που θα κάνω αυτή την εβδομάδα», είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης σε βίντεο που αναρτήθηκε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του τουρνουά, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα παραδοθούν σε προγράμματα βοήθειας για το Ακαπούλκο.

