Μεντβέντεφ σε Τζόκοβιτς: «Νόβακ τι κάνεις ακόμα εδώ;»

Ο Ρώσος τενίστας μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τον Σέρβο πρωταθλητή, μετά τη “μονομαχία” τους στον τελικό του US Open, και ξεκίνησε μάλιστα τις δηλώσεις του με μία επική ατάκα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής του φετινού US Open, καθώς στον τελικό νίκησε με 3-0 τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και κατέκτησε το 24ο major τίτλο της σπουδαίας καριέρας του.

Μετά το τέλος της “μονομαχίας” τους, ο Ρώσος τενίστας μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τον Σέρβο πρωταθλητή και ξεκίνησε μάλιστα τις δηλώσεις του με μία επική ατάκα.

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ρωτήσω τον Νόβακ, τι κάνεις ακόμα εδώ; έλα τώρα…!», είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του στην απονομή του US Open o Μεντβέντεφ, κάνοντας όλο το “Arthur Ashe Stadium” να γελάσει και συμπλήρωσε: «Πέρα απ’ την πλάκα, είναι ο 3ος μας τελικός, ελπίζω όχι ο τελευταίος γιατί πιθανότατα θα είσαι σε πολλούς ακόμα. Δεν ξέρω σκοπεύεις να χαλαρώσεις λίγο! Συγχαρητήρια σε εσένα και στην ομάδα σου. Νιώθω πως δεν έχω κακή καριέρα και έχω 20 τίτλους, ενώ εσύ έχεις 24 Grand Slams, ουάου!».

“First of all I want to ask Novak what are you still doing here? Come on…” 😂 pic.twitter.com/qPaFX9NErp

«Το βρίσκω εκπληκτικό ότι έχω κερδίσει τον Νόβακ σε έναν τελικό Grand Slam. Μέχρι τώρα είναι το απόγειο της καριέρας μου. Την ίδια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, γιατί αν δεν υπήρχε εκείνος και ο Ράφα… Έχω παίξει ήδη σε 5 τελικούς Grand Slams και ήταν όλοι εναντίον τους, οπότε κατάφερα να κερδίσω μόνο τον έναν.

Με ωθεί να γίνομαι καλύτερος (ο Νόβακ) και το έχω ξαναπεί αυτό στην Αυστραλία, αλλά θα το ξαναπώ γιατί μας βλέπουν νέοι άνθρωποι. Πρώτη φορά που τον συνάντησα ήμουν γύρω στο Νο.500 του κόσμου και ήταν πολύ ευγενικός, μου συμπεριφέρθηκε σαν κανονικός άνθρωπος και με εξέπληξε, ήταν εκπληκτικό. Ακόμα το κάνει αυτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είτε έχει 12 Slams, είτε 24, είτε 30, θα κάνει το ίδιο. Αυτό είναι το σπουδαίο μ’ αυτόν τον άνθρωπο», είπε στη συνέχεια ο Ρώσος τενίστας και έκλεισε λέγοντας:

«Ήμουν εδώ πριν 2 χρόνια, όταν κέρδισα, και σκέφτηκα τι υπέροχο δώρο επετείου για τη σύζυγό μου… τι σκ@τ@ δώρο σήμερα! Είναι αστείο γιατί συνήθως οι ημερομηνίες αλλάζουν, όμως φέτος ο τελικός έπεσε πάλι στην επέτειό μας και σκέφτηκα, έλα, κάντο άλλη μια φορά, αλλά δεν συνέβη».//Λ.

Daniil Medvedev to his wife at US Open:

“I was here 2 years ago when I won. I was like what a great anniversary gift for my wife… a pretty sh*t one today. Today is our anniversary again.. I thought, come on, do it one more time.” 😂❤️ pic.twitter.com/HcFAhdiZSZ

