Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο… 24αρης Τζόκοβιτς (video)

Ο Σέρβος πρωταθλητής κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Ντανιίλ Μεντβέντεφ με 3-0 σετ και με 6-3, 7-6(5), 6-3 μετά από 3 ώρες και 16 λεπτά να κατακτήσει το φετινό US Open, φτάνοντας τους 24 τίτλους σε Grand Slam, αλλά και τους 4 στη Νέα Υόρκη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε για άλλη μία φορά ιστορία και συνεχίζει να βάζει όλο και πιο ψηλά των πήχη των ασύλληπτων ρεκόρ του!

Μετά από μια δύσκολη (παρά το 3-0) “μάχη” με τον πολύ καλό Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο 36χρονος θρυλικός Σέρβος τενίστας κατόρθωσε να “καθαρίσει” τον τελικό με 6-3, 7-6 (5), 6-3, και με 3-0 σετ έφτασε στον 4ο τίτλο του στο US Open και 24ο Grand Slam συνολικά στην καριέρα του!

That championship point for a 24th grand slam title for Novak Djokovic🏆🫡#USOpen pic.twitter.com/BRREMwMv6u — Nhyiraba Nana Kofi (@NhyirabaNanaKo7) September 10, 2023

Επίσης, ο Νόβακ Τζόκοβιτς από σήμερα (11/9) θα είναι ξανά στο Νο1 της Παγκόσμιας κατάταξης, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από σχεδόν τρεις μήνες.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ, ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε “ζεστός”, αφού βρήκε ένα break πολύ νωρίς στο ματς, κάνοντας το 3-0. Στη συνέχεια προστάτευσε άψογα το σερβίς του, για να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-3.

Opening set to Djokovic! He takes it 6-3 over Medvedev. pic.twitter.com/dXX1XeRQTx — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Το 2ο σετ ήταν επικό, καθώς θα μπορούσε από μόνο του να είναι ένας ολόκληρος αγώνας τένις, αφού κράτησε 1 ώρα και 45 λεπτά!

A 31-shot rally to Medvedev and Djokovic goes timber. pic.twitter.com/OCVq2m4Rj7 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Ήταν απόλυτα ισορροπημένο σετ, δεν υπήρξε κανένα break και η διακύμανση ήταν συγκλονιστική, με το έβδομο και το όγδοο game να μα χαρίζουν τρομερές στιγμές αφού χρειάστηκαν περισσότερα από δώδεκα λεπτά για να κριθούν, με τους δυο τενίστες να μας καθηλώνουν με τη “μονομαχία” τους. Έτσι οδηγηθήκαμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Μεντβέντεφ έκανε πρώτο mini break, αλλά ο Τζόκοβιτς ανέτρεψε το σκηνικό για να κλείσει το δεύτερο σετ με 7-6 (5) μετά από μία ώρα και 45 λεπτά!

What a set! One hour and 45 minutes later, Djokovic has a 2-set lead. pic.twitter.com/tTiPFhRihW — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Το 3ο σετ ήταν διαφορετικό και η κούραση ήταν εμφανής και για τους δυο παίκτες. Ο Μεντβέντεφ φάνηκε να έχει και κάποια ενόχληση στον αριστερό του ώμο, παίρνοντας ιατρικό τάιμ άουτ πριν ξεκινήσει το σετ. Έγιναν 3 break και ήταν συνεχόμενα σ’ αυτό το σετ, με τον Τζόκοβιτς να παίρνει αρχικά το προβάδισμα με 3-1. Ο Ρώσος μείωσε σε 3-2, παίρνοντας κάποια “δώρα” από τον Σέρβο που φάνηκε και εκείνος “λαβωμένος” από την απίστευτη “μάχη” του 2ου σετ, αλλά ο Νόβακ δεν “χάρισε” το προβάδισμά του και τελείωσε τη δουλειά στο 9ο game, σερβίροντας για το 6-3, έπειτα από 3 ώρες και 17 λεπτά αγώνα.

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Κάπως έτσι ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε πλέον στο ασύλληπτο ρεκόρ των 24 τίτλων.//Λ.