Έμαθαν αντιπάλους Σάκκαρη και Τσιτσιπάς

Σήμερα (24/8) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το US Open σε άνδρες και γυναίκες και πλέον ο 25χρονος και η 28χρονη αθλήτρια γνωρίζουν τον αντίπαλό τους στο πρώτο γύρο του τέταρτου Grand Slam της χρονιάς.

Το US Open ξεκινά την Δευτέρα (28/8) και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έμαθαν το πιθανό ”μονοπάτι” τους στην διοργάνωση.

Ο Έλληνας αθλητής θα αντιμετωπίσει τον Μίλος Ράονιτς στον πρώτο γύρο και αν τον ξεπεράσει θα παίξει είτε με τον Ποπίριν, είτε με παίκτη από τα προκριματικά. Στο τρίτο γύρο του US Open θα βρει μπροστά του τον Αμερικανό Γιούμπανκς και αν ξεπεράσει το εμπόδιο του, θα παίξει είτε με τον Φριτζ, είτε με τον Μουζέτι ενώ στα προημιτελικά, κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

These two Grand Slam finalists will clash in Round 1 pic.twitter.com/0NSHNHzvwW

— US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023