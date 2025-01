Ολυμπιακός: «Σε ευχαριστούμε Ομάρ για όλες τις θρυλικές στιγμές που ζήσαμε μαζί»

Στις μέρες μας είναι λίγες οι περιπτώσεις ξένων παικτών που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε μία ελληνική ομάδα, αλλά σίγουρα αυτό το κατάφερε ο Ομάρ Ελαμπντελαουί, ο οποίος ξεχώρισε με την παρουσία του στο δεξιό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Ο Νορβηγός αγωνίστηκε στο λιμάνι από το 2014 έως το 2020, με εξαίρεση έναν εξάμηνο δανεισμό στη Χαλ. κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα με τον Ολυμπιακό, ενώ πέτυχε 11 γκολ σε 170 συμμετοχές. Έτσι, μετά την ανακοίνωσή του για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, οι “ερυθρόλευκοι” έγραψαν: «Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί ολοκλήρωσε την σπουδαία του καριέρα στο ποδόσφαιρο! Σε ευχαριστούμε Ομάρ για όλες τις θρυλικές στιγμές που ζήσαμε μαζί και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια!».//Ν.

