Με Φούντα η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Ο Μίλαν Ράσταβατς φρεσκάρει την ενδεκάδα του, επιλέγοντας να κάνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με το περασμένο παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λαμία και σίγουρα η επιστροφή του Φούντα στην ενδεκάδα, ισχυροποιεί τους γηπεδούχους.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Ναούμοφ – Μαρινάκης, Χριστόπουλος, Μπρεσάν, Αμπάντα – Αποστολάκης, Καραχάλιος – Σενγκέλια, Φούντας, Νους – Γιουνγκ.

Στον πάγκο οι Χριστογεώργος, Ριέρα, Σαλσέδο, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Σίλβα, Κουτεντάκης, Θεοδοσουλάκης.//ΔΜ

