Μπέργκεν 2025: Τα βιογραφικά των μελών της εθνικής ομάδας

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα βιογραφικά και των 44 μελών της ελληνικής ομάδας:

ΑΝΔΡΕΣ Κ23

Όνομα: Γιώργος Φρανκς

Ημερομηνία γέννησης: 24/2/2004

Αγώνισμα: 400 μ.

Προπονητής: Κώστας Βογιατζάκης

Σωματείο: ΓΣ Μεσσηνιακός

Ατομικό ρεκόρ: 45.20

Φετινό ρεκόρ: 45.20

Πανελλήνιο ρεκόρ: 45.11 Δημήτρης Ρέγας (16/9/2006)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 4

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 3

Όνομα: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος

Ημερομηνία γέννησης: 16/5/2003

Αγώνισμα: 110 μ. εμπόδια

Προπονητής: Παναγιώτης Γούλας

Σωματείο: Παναθηναϊκός ΑΟ

Ατομικό ρεκόρ: 13.79 (2024)

Φετινό ρεκόρ: –

Πανελλήνιο ρεκόρ: 13.46 Κώστας Δουβαλίδης (19/8/2008)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: –

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: –

Όνομα: Πέτρος Παπαγιάννης

Ημερομηνία γέννησης: 6/4/2005

Αγώνισμα: 400 μ. εμπόδια

Προπονητής: Κώστας Βογιατζάκης

Σωματείο: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικό ρεκόρ: 51.95 (2023)

Φετινό ρεκόρ: 52.40

Πανελλήνιο ρεκόρ: 48.80 Θανάσης Καλογιάννης (19/7/1987)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 105

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 37

Όνομα: Αντρέα Μίτα

Ημερομηνία γέννησης: 4/5/2005

Αγώνισμα: Ύψος

Προπονητής: Σίλα Γέροντα

Σωματείο: ΑΣ Πρέβεζας ΕΥ ΖΗΝ

Ατομικό ρεκόρ: 2.26i

Φετινό ρεκόρ: 2.26i

Πανελλήνιο ρεκόρ: 2.31 Δημήτρης Κοκότης (5/6/1994)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 2

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 2

Όνομα: Γιώργος Μανωλόπουλος

Ημερομηνία γέννησης: 14/12/2005

Αγώνισμα: Ύψος

Προπονητής: Ιωάννα Σιώμου

Σωματείο: ΓΣ Σπαρτιατικός

Ατομικό ρεκόρ: 2.13 (2024)

Φετινό ρεκόρ: 2.10i

Πανελλήνιο ρεκόρ: 2.31 Δημήτρης Κοκότης (5/6/1994)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 71

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 22

Όνομα: Γιώργος Παπαναστασίου

Ημερομηνία γέννησης: 4/11/2004

Αγώνισμα: Επί κοντώ

Προπονητής: Σπύρος Μακεδονίτης

Σωματείο: ΑΣ Ολυμπιακή Δομή 2004

Ατομικό ρεκόρ: 5.45

Φετινό ρεκόρ: 5.45

Πανελλήνιο ρεκόρ: 5.80 Εμμανουήλ Καραλής (3/8/2021)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 21

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 14

Όνομα: Νίκος Σταματονικολός

Ημερομηνία γέννησης: 28/2/2003

Αγώνισμα: Μήκος

Προπονητής: Παναγιώτης Μπαλταδούρος

Σωματείο: ΓΣ Ηλιούπολης

Ατομικό ρεκόρ: 8.14

Φετινό ρεκόρ: 8.14

Πανελλήνιο ρεκόρ: 8.38 Μιλτιάδης Τεντόγλου (2/3/2019)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 3

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 2

Όνομα: Χρήστος Χήτας

Ημερομηνία γέννησης: 19/3/2004

Αγώνισμα: Μήκος

Προπονητής: Παναγιώτης Ρούντας

Σωματείο: ΑΠΣ Πυγμή

Ατομικό ρεκόρ: 7.60 (2023)

Φετινό ρεκόρ: 7.52i

Πανελλήνιο ρεκόρ: 8.38 Μιλτιάδης Τεντόγλου (2/3/2019)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 76

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 30

Όνομα: Γιώργος Γρέψιος

Ημερομηνία γέννησης: 15/6/2005

Αγώνισμα: Τριπλούν

Προπονητής: Χρήστος Παπίτσας

Σωματείο: ΓΣ Σέρρες 93

Ατομικό ρεκόρ: 15.77 (2024)

Φετινό ρεκόρ: 15.69i

Πανελλήνιο ρεκόρ: 17.43 Κώστας Ζαλαγκίτης (30/6/2002)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 29

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 16

Όνομα: Θεοφάνης Μαυροδόντης

Ημερομηνία γέννησης: 20/12/2003

Αγώνισμα: Σφαιροβολία

Προπονητής: Ανέστης Καλτζίδης

Σωματείο: Παμμηλιακός ΑΣ

Ατομικό ρεκόρ: 17.80

Φετινό ρεκόρ: 17.80

Πανελλήνιο ρεκόρ: 20.51 Δημήτρης Κουτσούκης (7/4/1984)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 26

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 14

Όνομα: Δημήτρης Παυλίδης

Ημερομηνία γέννησης: 21/9/2003

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Προπονητής: Αλέξανδρος Παυλίδης

Σωματείο: ΑΣ Κιλκίς ΑΙΑΣ

Ατομικό ρεκόρ: 65.11

Φετινό ρεκόρ: 65.11

Πανελλήνιο ρεκόρ: 65.11 Δημήτρης Παυλίδης(13/4/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 3

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 3

Όνομα: Αρτέμιος Αδαμάκης

Ημερομηνία γέννησης: 14/6/2003

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Προπονητής: Γιώργος Μήλιος

Σωματείο: ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος

Ατομικό ρεκόρ: 58.98

Φετινό ρεκόρ: 58.98

Πανελλήνιο ρεκόρ: 65.11 Δημήτρης Παυλίδης(13/4/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 10

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 10

Όνομα: Κώστας Μπουζάκης

Ημερομηνία γέννησης: 19/2/2003

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Προπονητής: Γρηγόρης Τζωρτζιάδης

Σωματείο: ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος

Ατομικό ρεκόρ: 60.20 (2024)

Φετινό ρεκόρ: 59.46

Πανελλήνιο ρεκόρ: 65.11 Δημήτρης Παυλίδης(13/4/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 7

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 7

Όνομα: Άγγελος Μαντζουράνης

Ημερομηνία γέννησης: 1/5/2004

Αγώνισμα: Σφυροβολία

Προπονητής: Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Σωματείο: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 78.61

Φετινό ρεκόρ: 78.61

Πανελλήνιο ρεκόρ: 78.61 Άγγελος Μαντζουράνης (30/4/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 1

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 1

Όνομα: Γιάννης Κορακίδης

Ημερομηνία γέννησης: 23/6/2003

Αγώνισμα: Σφυροβολία

Προπονητής: Αλέξανδρος Παυλίδης

Σωματείο: ΓΣ Μανδρών

Ατομικό ρεκόρ: 76.14

Φετινό ρεκόρ: 76.14

Πανελλήνιο ρεκόρ: 78.61 Άγγελος Μαντζουράνης (30/4/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 3

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 2

Όνομα: Γιώργος Παπαναστασίου

Ημερομηνία γέννησης: 9/12/2005

Αγώνισμα: Σφυροβολία

Προπονητής: Γιώργος Κουκουβιτάκης

Σωματείο: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 73.34

Φετινό ρεκόρ: 73.34

Πανελλήνιο ρεκόρ: 78.61 Άγγελος Μαντζουράνης (30/4/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 5

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 4

Όνομα: Γκαμπριέλ Κολέτσι

Ημερομηνία γέννησης: 29/12/2003

Αγώνισμα: Ακοντισμός

Προπονητής: Nταβίνα Οριεούκουου

Σωματείο: ΓΕ Ηρακλείου

Ατομικό ρεκόρ: 73.09

Φετινό ρεκόρ: 73.09

Πανελλήνιο ρεκόρ: 88.01 Γιάννης Κυριαζής (31/3/2017)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 22

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 12

Όνομα: Ανδρέας Παπαστεργίου

Ημερομηνία γέννησης: 29/6/2003

Αγώνισμα: 10.000 μ. βάδην

Προπονητής: Θανάσης Δεληγιάννης

Σωματείο: ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας

Ατομικό ρεκόρ: 43.37.16 (2022)

Φετινό ρεκόρ: 43.37.26

Πανελλήνιο ρεκόρ: 41.52.95 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (9/3/2014)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 30

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 15

Όνομα: Γιώργος Κριτούλης

Ημερομηνία γέννησης: 13/12/2004

Αγώνισμα: 10.000 μ. βάδην

Προπονητής: Ναπολέων Κεφαλόπουλος

Σωματείο: ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009

Ατομικό ρεκόρ: 42.45.81

Φετινό ρεκόρ: 42.45.81

Πανελλήνιο ρεκόρ: 41.52.95 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (9/3/2014)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 23

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 14

Όνομα: Αριστοτέλης Μπούσδας

Ημερομηνία γέννησης: 2/9/2003

Αγώνισμα: 10.000 μ. βάδην

Προπονητής: Θανάσης Δεληγιάννης

Σωματείο: ΣΟΑ Φωκιανός Καρδίτσας

Ατομικό ρεκόρ: 44.48.22

Φετινό ρεκόρ: 22.28.22

Πανελλήνιο ρεκόρ: 41.52.95 Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (9/3/2014)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 49

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 21

Όνομα: Κώστας Καραγιαννίδης

Ημερομηνία γέννησης: 27/12/2004

Αγώνισμα: Δέκαθλο

Προπονητής: Χρήστος Παπίτσας

Σωματείο: ΓΣ Σέρρες 93

Ατομικό ρεκόρ: 7.475

Φετινό ρεκόρ: 7.475

Πανελλήνιο ρεκόρ: 7.932 Μάκης Κορκίζογλου (17/6/1997)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 29

Θέση μεταξύ των συμμετεχόντων: Νο 24

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ23

Όνομα: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Ημερομηνία γέννησης: 30/6/2003

Αγώνισμα: 100 μ. / 200 μ.

Προπονητής: Κατερίνα Αλεξοπούλου

Σωματείο: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικό ρεκόρ: 11.21 (2023, 2024) / 22.84 (2024)

Φετινό ρεκόρ: 11.26 / 22.97

Πανελλήνιο ρεκόρ: 11.03 Μαρία Καρασταμάτη (16/7/2005) / 22.84 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (10/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 7 / No 7

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 4 / No 5

Όνομα: Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη

Ημερομηνία γέννησης: 19/9/2003

Αγώνισμα: 800 μ. / 4×400 μ.

Προπονητής: Μιχάλης Αναγνώστου

Σωματείο: Παναθηναϊκός ΑΟ

Ατομικό ρεκόρ: 2.01.79 (2024)

Φετινό ρεκόρ: 2.02.15

Πανελλήνιο ρεκόρ: 2.01.68.Ελένη Φιλάνδρα (14/6/2005)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 15

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 8

Όνομα: Εμμανουέλα Πλάκα

Ημερομηνία γέννησης: 6/11/2003

Αγώνισμα: 800 μ. / 1.500 μ.

Προπονητής: Γιάννης Δαγκόγλου

Σωματείο: ΑΣ Σαλαμίνας ο ΑΙΑΣ

Ατομικό ρεκόρ: 2.03.55 / 4.19.74

Φετινό ρεκόρ: 2.03.55 / 4.19.74

Πανελλήνιο ρεκόρ: 2.01.68 Ελένη Φιλάνδρα (14/6/2005) / 4.10.63 Αναστασία Μαρινάκου (4/6/2016)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 35 / Νο 92

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 18 / Νο 28

Όνομα: Δήμητρα Ντάσκα

Ημερομηνία γέννησης: 29/6/2005

Αγώνισμα: 10.000 μ.

Προπονητής: Δημήτρης Σούλας

Σωματείο: ΓΣ Τρικάλων

Ατομικό ρεκόρ: 35.06.87

Φετινό ρεκόρ: 35.06.87

Πανελλήνιο ρεκόρ: 33.45.99 Αναστασία Καρακατσάνη (9/7/2014)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 44

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 27

Όνομα: Σοφία Καμπερίδου

Ημερομηνία γέννησης: 22/4/2003

Αγώνισμα: 100 μ. εμπόδια

Προπονητής: Κώστας Χήτας

Σωματείο: ΑΠΣ Πυγμή

Ατομικό ρεκόρ: 13.49

Φετινό ρεκόρ: 13.49

Πανελλήνιο ρεκόρ: 13.15 Γεωργία Στογιαννίδου (12/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 59

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 31

Όνομα: Μάρθα Νεαμονίτη

Ημερομηνία γέννησης: 1/10/2005

Αγώνισμα: 100 μ. εμπόδια

Προπονητής: Παναγιώτης Γούλας

Σωματείο: ΟΦΚΑ Σέρρες

Ατομικό ρεκόρ: 13.69

Φετινό ρεκόρ: 13.69

Πανελλήνιο ρεκόρ: 13.15 Γεωργία Στογιαννίδου (12/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 110

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 41

Όνομα: Αλκυόνη Ζαρόκωστα

Ημερομηνία γέννησης: 1/10/2005

Αγώνισμα: 100 μ. εμπόδια

Προπονητής: Ιωάννα Σιώμου

Σωματείο: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 13.67

Φετινό ρεκόρ: 13.67

Πανελλήνιο ρεκόρ: 13.15 Γεωργία Στογιαννίδου (12/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 102

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 38

Όνομα: Λάουρα Ζενέγια

Ημερομηνία γέννησης: 5/11/2003

Αγώνισμα: 400 μ. εμπόδια / 4×400 μ.

Προπονητής: Λευτέρης Μπότσαρης

Σωματείο: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικό ρεκόρ: 57.08 (2024)

Φετινό ρεκόρ: 57.72

Πανελλήνιο ρεκόρ: 57.08.15 Λάουρα Ζενέγια (30/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 32

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 24

Όνομα: Ελημπιώνα Ζενέγια

Ημερομηνία γέννησης: 5/11/2003

Αγώνισμα: 400 μ. εμπόδια / 4×400 μ.

Προπονητής: Λευτέρης Μπότσαρης

Σωματείο: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικό ρεκόρ: 58.27

Φετινό ρεκόρ: 58.27

Πανελλήνιο ρεκόρ: 57.08.15 Λάουρα Ζενέγια (30/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 42

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 28

Όνομα: Βασιλική-Παρασκευή Μητσιούλη

Ημερομηνία γέννησης: 26/3/2003

Αγώνισμα: 400 μ. εμπόδια / 4×400 μ.

Προπονητής: Δημήτρης Κοντονάσιος

Σωματείο: ΑΠΣ Πυγμή

Ατομικό ρεκόρ: 57.96 (2023)

Φετινό ρεκόρ: 59.26

Πανελλήνιο ρεκόρ: 57.08.15 Λάουρα Ζενέγια (30/6/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 73

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 35

Όνομα: Ανδριάνα Μποντιώτη

Ημερομηνία γέννησης: 26/3/2003

Αγώνισμα: 3.000 μ. στιπλ

Προπονητής: Ανέστης Παπούλιας

Σωματείο: Πανιώνιος ΓΣΣ

Ατομικό ρεκόρ: 9.58.82

Φετινό ρεκόρ: 9.58.82

Πανελλήνιο ρεκόρ: 9.54.27 Αθηνά Κοΐνη (15/6/2013)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 18

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 12

Όνομα: Βασιλική Καλλιμογιάννη

Ημερομηνία γέννησης: 13/11/2004

Αγώνισμα: 3.000 μ. στιπλ

Προπονητής: Ιάσων Ιωαννίδης

Σωματείο: ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908

Ατομικό ρεκόρ: 9.55.01

Φετινό ρεκόρ: 9.55.01

Πανελλήνιο ρεκόρ: 9.54.27 Αθηνά Κοΐνη (15/6/2013)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 14

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 11

Όνομα: Αλίνα-Αμαλία ΦλώρουΔημητριάδου

Ημερομηνία γέννησης: 17/11/2004

Αγώνισμα: Επί κοντώ

Προπονητής: Βασίλης Μεγαλοοικονόμου

Σωματείο: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 4.18 (2023)

Φετινό ρεκόρ: 4.15i

Πανελλήνιο ρεκόρ: 4.51 Κατερίνα Στεφανίδη (16/6/2012)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 52

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 22

Όνομα: Αναστασία Ρέτσα

Ημερομηνία γέννησης: 7/11/2003

Αγώνισμα: Επί κοντώ

Προπονητής: Συμεών Αναστασιάδης

Σωματείο: ΑΕ Αμεινίας Μεσογείων o Παληνεύς

Ατομικό ρεκόρ: 4.41i

Φετινό ρεκόρ: 4.41i

Πανελλήνιο ρεκόρ: 4.51 Κατερίνα Στεφανίδη (16/6/2012)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 5

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 2

Όνομα: Hλιάνα Τριανταφύλλου

Ημερομηνία γέννησης: 22/5/2005

Αγώνισμα: Επί κοντώ

Προπονητής: Μανώλης Καραγιάννης

Σωματείο: ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας

Ατομικό ρεκόρ: 4.30 & 4.30i (2023)

Φετινό ρεκόρ: 4.30

Πανελλήνιο ρεκόρ: 4.51 Κατερίνα Στεφανίδη (16/6/2012)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 16

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 9

Όνομα: Αντριάνα Γκόγκα

Ημερομηνία γέννησης: 10/12/2003

Αγώνισμα: Μήκος / Τριπλούν

Προπονητής: Νίκος Στυλιανίδης

Σωματείο: ΑΣ Πανόραμα

Ατομικό ρεκόρ: 6.55 (2024) / 13.47

Φετινό ρεκόρ: 6.53 / 13.47

Πανελλήνιο ρεκόρ: 6.94 Νίκη Ξάνθου (23/7/1995) / 14.72 Βούλα Παπαχρήστου (11/6/2011)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 9 / Νο 12

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 6 / Νο 8

Όνομα: Σωτηρία Ράπτη

Ημερομηνία γέννησης: 15/10/2003

Αγώνισμα: Μήκος / Τριπλούν

Προπονητής: Δέσποινα Παπαβασιλάκη

Σωματείο: ΑΓΣΙ

Ατομικό ρεκόρ: 6.37 / 13.61

Φετινό ρεκόρ: 6.37 / 13.61

Πανελλήνιο ρεκόρ: 6.94 Νίκη Ξάνθου (23/7/1995) / 14.72 Βούλα Παπαχρήστου (11/6/2011)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 39 / Νο 10

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 18 / Νο 6

Όνομα: Νικολία Ποϊραζίδη

Ημερομηνία γέννησης: 8/7/2004

Αγώνισμα: Μήκος

Προπονητής: Δημήτρης Βασιλικός

Σωματείο: Παμμηλιακός ΑΣ

Ατομικό ρεκόρ: 6.35

Φετινό ρεκόρ: 6.35

Πανελλήνιο ρεκόρ: 6.94 Νίκη Ξάνθου (23/7/1995)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 42

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 19

Όνομα: Μαρία Ανδρεάδη

Ημερομηνία γέννησης: 31/5/2003

Αγώνισμα: Σφαίρα

Προπονητής: Τάκης Ανυφαντής

Σωματείο: ΓΣ Κερατσινίου

Ατομικό ρεκόρ: 15.00 (2023)

Φετινό ρεκόρ: 14.50

Πανελλήνιο ρεκόρ: 17.47 Πόπη Ουζούνη (16/7/1995)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 80

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 30

Όνομα: Αναστασία Ντραγκομίροβα

Ημερομηνία γέννησης: 22/1/2003

Αγώνισμα: Σφαίρα / Έπταθλο

Προπονητής: Γιώργος Μποτσκαριώβ

Σωματείο: ΑΣ Κένταυρος

Ατομικό ρεκόρ: 15.80 / 6.039

Φετινό ρεκόρ: 15.80 / 6.039

Πανελλήνιο ρεκόρ: 17.47 Πόπη Ουζούνη (16/7/1995) / 6.039 Αναστασία Ντραγκομίροβα (22/6/2025)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 21 / Νο 8

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 13 / Νο 4

Όνομα: Ιωάννα Αραμπατζή

Ημερομηνία γέννησης: 16/11/2003

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Προπονητής: Άγγελος Νικολαΐδης

Σωματείο: ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης

Ατομικό ρεκόρ: 54.61

Φετινό ρεκόρ: 54.61

Πανελλήνιο ρεκόρ: 60.50 Τασούλα Κελεσίδου (11/5/1994)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 14

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 11

Όνομα: Καλλιόπη Μεϊμάρη

Ημερομηνία γέννησης: 1/2/2005

Αγώνισμα: Ακοντισμός

Προπονητής: Δημήτρης Ματάκης

Σωματείο: Εν. Καζώνης Κάλυμνος 2000

Ατομικό ρεκόρ: 50.00

Φετινό ρεκόρ: 50.00

Πανελλήνιο ρεκόρ: 65.81 Ελίνα Τζένγκο (20/8/2022)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 60

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 25

Όνομα: Ελεωνόρα Τσόγκα

Ημερομηνία γέννησης: 29/10/2003

Αγώνισμα: Ακοντισμός

Προπονητής: Δέσποινα Πάκου

Σωματείο: ΓΣ Κηφισιάς

Ατομικό ρεκόρ: 50.04

Φετινό ρεκόρ: 50.04

Πανελλήνιο ρεκόρ: 65.81 Ελίνα Τζένγκο (20/8/2022)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 59

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 24

Όνομα: Αναστασία Αντωνοπούλου

Ημερομηνία γέννησης: 27/10/2004

Αγώνισμα: 10 χλμ. βάδην

Προπονητής: Ηλίας Γκαραβέλας

Σωματείο: Ίκαρος Νέας Ιωνίας

Ατομικό ρεκόρ: 47.51.08

Φετινό ρεκόρ: 50.18.86

Πανελλήνιο ρεκόρ: 44.10.02 Αθανασία Τσουμελέκα (17/4/2004)

Θέση στην Ευρωπαϊκή Κατάταξη: No 35

Θέση μεταξύ των συμμετεχουσών: Νο 14

* Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 4X400 μ. είναι 3.40.62 και το πέτυχαν οι Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη, Ζενέγια Λάουρα, Ζενέγια Ελημπιώνα και Βασιλική-Παρασκευή Μητσιούλη στις 16/7/2023.

Πηγή: SEGAS.GR