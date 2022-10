Βλέπει… Κορμπεράν η Μίντλεσμπρο

Ο Άγγλος δημοσιογράφος, Γκριμ Μπέιλι, ανέφερε σε tweet πως μεταξύ των υποψηφίων για να αναλάβει τις τύχες της “Μπόρο” είναι και ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού.

Το ξεκίνημα της Μίντλεσμπρο στην Τσάμπιονσιπ δεν είναι και το καλύτερο, καθώς βρίσκονται στην 22η θέση με 10 βαθμούς έπειτα από έντεκα παιχνίδια. Οι διοικούντες του συλλόγου ανακοίνωσαν την απομάκρυνση του Κρις Γουάιλντερ και αναζητούν τον διάδοχό του.

Ο Κάρλος Κορμπεράν αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, έπειτα από την ήττα στο “Κλεάνθης Βικελίδης” από τον Άρη. Ο Ισπανός προπονητής αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Γκριμ Μπέιλι, είναι μεταξύ των υποψηφίων για να αναλάβει τις τύχες της “Μπόρο”.

Rob Edwards and Carlos Corberan have already been spoken to by Boro. Mark Robins is someone they like a lot, but his compensation could be an issue. https://t.co/gnoH2CrEvX

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) October 3, 2022