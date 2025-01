Τότεναμ: «Ο Μπεντανκούρ μιλάει και έχει τις αισθήσεις του»

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο στο Βόρειο Λονδίνο πάγωσαν, καθώς είδαν τον Μπεντανκούρ να σωριάζεται στο έδαφος και μετά από αρκετή ώρα να αποχωρεί με φορείο. Τα νέα όμως ήταν καθησυχαστικά, καθώς η Τότεναμ με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε πως ο παίκτης έχει τις αισθήσεις του και μιλάει κανονικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Τότεναμ:

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο Ροντρίγκο, έχει τις ασθήσεις του, μιλάει και θα πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο»

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.