Θα λύσουν τις διαφορές τους στο Λίβερπουλ

Στον τρίτο γύρο του FA Cup η Κρίσταλ Πάλας και η Έβερτον αναδείχτηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα και θα λύσουν τις διαφορές τους σε επαναληπτικό αγώνα που θα γίνει στο Λίβερπουλ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν μπόρεσαν να μετουσιώσουν σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Το έργο τους έγινε δυσκολότερο στο 79′, όταν ο Κάλβερτ Λιούιν είδε απευθείας κόκκινη κάρτα. Η ομάδα του Ντάις, δεν πήρε ρίσκα και με το 0-0 έχει τον πρώτο λόγο, στη ρεβανς που θα γίνει στο σπίτι της.

Not much to update on 😅

The game finishes goalless and will need a replay to separate the two sides! pic.twitter.com/XXPgJAPiwW

