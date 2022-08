Τετραπλή… ανακοίνωση έκανε ο Ρομάνο (ΦΩΤΟ)

Ο Ιταλός δημοσιογράφος με μία ανάρτηση που έκανε στο Twitter, αποκάλυψε τέσσερις μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, όπως υποστηρίζει, ενώ ανέφερε και τα ποσά που δαπάνησαν οι ομάδες για τα νέα τους αποκτήματα.

Ο “μετρ” των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ανακοίνωσε τέσσερις μεταγραφές σε… μία.

Πιο συγκεκριμένα με τη δημοσίευση του στο Twitter ανακοίνωσε για αρχή, ότι ο Ανχελίνο θα μετακομίσει στη Γερμανία για λογαριασμό της Χόφενχάιμ, με τη μορφή δανεισμού. Ο σύλλογος θα έχει το δικαίωμα μιας οψιόν αγοράς της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος αριστερός μπακ, τη σεζόν που μας πέρασε αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λειψίας, με την οποία κατέγραψε συνολικά 45 συμμετοχές σε όλες τις όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας τρεις φορές, ενώ μοίρασε και 13 ασίστ.

Επιπλέον, αποκάλυψε τη μετακίνηση του Μάρκος Σενένι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μπόρνμουθ, ενώ η Φέγενορντ θα βάλει στα ταμεία της 15 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 25χρονου Αργεντινού. O κεντρικός αμυντικός με τη φανέλα των Ολλανδών την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε 50 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές, ισάριθμες με τις ασίστ που έδωσε.

Τέλος, δημοσιοποίησε το… διπλό μεταγραφικό χτύπημα της Έβερτον, καθώς όπως αποκαλύπτει, ο αγγλικός σύλλογος θα ενισχύσει το ρόστερ του με τον Κόνορ Κόαντι και τον Αμαντού Ονάνα, ενώ αναφέρει ότι πρέπει να θεωρούνται ήδη ποδοσφαιριστές της. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Γουλβς και κατέγραψε συνολικά 42 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα τέσσερις φορές. Από την άλλη, ο 20χρονος Βέλγος, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, είχε επίσης γεμάτη σεζόν, αφού αγωνίστηκε με τη φανέλα της Λιλ συνολικά 42 φορές σε όλες τις διοργανώσεις για τη σεζόν που μας πέρασε. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές, ενώ “μοίρασε” και μία ασίστ.

Four players have signed contracts and completed moves 🚨🔛

▫️ Angeliño can be considered new Hoffenheim player, loan with €20m buy option;

▫️ Marcos Senesi signed deal with Bournemouth for €15m;

▫️ Conor Coady and Amadou Onana can be considered new Everton players.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022