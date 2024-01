«Συμφωνία Μίλαν – Κόντε για τη νέα σεζόν»

Οι “ροσονέρι” είναι έτοιμοι να πυροδοτήσουν… βόμβα στο ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς στη γειτονική χωρά αναφέρουν πως οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν δώσει τα χέρια με τον 54χρονο προπονητή, ο οποίος φαίνεται πως θα αναλάβει την ομάδα από το καλοκαίρι.

Η Μίλαν φαίνεται πως ετοιμάζει αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και οι δρόμοι της με τον Στέφανο Πιόλι θα χωρίσουν έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια, μετά το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως μεταδίδουν στην Ιταλία, οι “ροσονέρι” έχουν έρθει σε συμφωνία από τώρα με τον Αντόνιο Κόντε. Ο 54χρονος προπονητής που έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα με την Γιουβέντους και ένα με την Ίντερ, παραμένει χωρίς ομάδα από τον Μάρτιο του 2023, όταν και αποχώρησε από την Τότεναμ.

