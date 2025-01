Στον τελικό με σούπερ ανατροπή η Μίλαν

Η Μίλαν με μεγάλη ανατροπή και τη βοήθεια της τύχης έφερε πάνω κάτω με τη Γιουβέντους, στο δεύτερο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας και με το τελικό 2-1 έκλεισε θέση για το μεγάλο τελικό της 6ης Ιανουαρίου, όπου θα αντιμετωπίσει ξανά την Ίντερ μετά από 3 χρόνια.

Ο γιος (Φρανσίσκο Κονσεϊσάο) είδε από τον πάγκο τον πατέρα του (Σέρτζιο Κονσεϊσάο) στο ντεμπούτο του στον πάγκο των “ροσονέρι” να τους οδηγεί σε μεγάλη νίκη και στη διεκδίκηση του τροπαίου, στον καταληκτικό αγώνα της διοργάνωσης που κι εφέτος σε μορφή φάιναλ φορ διεξάγεται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Γιλντίζ στο 21′ έβαλε μπροστά στο σκορ τη “βέκια σινιόρα”, αλλά μέσα σε έξι λεπτά στο τελευταίο 20λεπτο η Μίλαν έφερε τα πάνω κάτω. Ισοφάρισε αρχικά με τον Πούλισικ στο 71′ από το σημείο του πέναλτι και στο 76′ βρήκε αυτογκόλ από τον Γκάτι για το τελικό 2-1. Έτσι, έκλεισε θέση για το μεγάλο ματς της προσεχούς Δευτέρας (6/1, 21:00), όπου θα επιδιώξει να πάρει ρεβάνς από τους “νερατζούρι” για την ήττα που είχε γνωρίσει το 2022 σε μονό ματς (3-0).

What a weird goal in the Supercoppa 🇮🇹🤣

pic.twitter.com/1GA8xLbmSl