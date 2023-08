Στην Έβερτον με τη μορφή δανεισμού ο Τζάκ Χάρισον

“Ζαχαρωτό” θα πρέπει να θεωρείται ο Άγγλος εξτρέμ, καθώς οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του, ο οποίος θα έχει διάρκεια για ολόκληρη τη σεζόν 2023/2024.

Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Τζάκ Χάρισον από την Λίντς στην Έβερτον. Η ομάδα από το Μέρσεσαϊντ ήρθε σε συμφωνία με τις “Κουκουβάγιες” και ο παίκτης αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του.

Τα “Ζαχαρωτά” λίγο έλειψε να… χάσουν τον παίκτη καθώς η Άστον Βίλα έκανε γερό μπάσιμο για την απόκτηση του αλλά ο ίδιος προτίμησε το “Γκούντισον Πάρκ“.//ΝΚ.

Everton are close to completing a loan deal for Leeds winger Jack Harrison.

The move is understood to be a straight loan deal without an option to buy.

Aston Villa enquired about a similar deal but have withdrawn their interest because Harrison is currently injured and is… pic.twitter.com/JJ8Uq83ctx

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2023