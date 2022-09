“Άραβας” ο Ντεναγιέρ

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός είναι έτοιμος να υπογράψει στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί και να ανακοινωθεί επίσημα, όταν ολοκληρωθούν οι ιατρικές του εξετάσεις, σύμφωνα με τον Ρομάνο.

Ο Τζέισον Ντεναγιέρ είναι μία… ανάσα από την μετακόμιση του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του, στο νέο του συμβόλαιο. Ο 27χρονος Βέλγος βρίσκεται στα Εμιράτα από το βράδυ της Δευτέρας (26/9), προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Medical tests and contract details are the final steps before official statement for Jason Denayer transfer to Shabab Al Ahli as free agent. 🇦🇪🇧🇪 #transfers

Denayer, already in UAE together with his agents since Monday night in order to complete his move. pic.twitter.com/HJK2XLokO2

