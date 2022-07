Πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην Premier League

Η Άλισον Μπρίτεν θα είναι η νέα επικεφαλής του αγγλικού πρωταθλήματος από την αρχή του νέου έτους, ενώ μάλιστα υπήρξε ομοφωνία στις ψήφους από όλους τους συλλόγους.

Η Premier League έχει πλέον την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στην ιστορία της και αυτή δεν είναι άλλη από την επιχειρηματία, Άλισον Μπρίτεν. Η 57χρονη Βρετανίδα θα διαδεχθεί τον προσωρινό πρόεδρο Πίτερ ΜακΚόρμικ, ο οποίος ανέλαβε μετά την παραίτηση του Γκάρι Χόφμαν τον Νοέμβριο του 2021.

Η νέα πρόεδρος δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων, είναι CEO του ομίλου φιλοξενίας Whitbread PLC, θέση από την οποία θα παραιτηθεί για να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα.

Επίσης είναι υπεύθυνη για την μεγάλη συμφωνία της Costa Coffee με την Coca Cola αντί των 4.5 δισ. ευρώ, ενώ έχει εργαστεί ως ανώτερο στέλεχος στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τις Barclays, Santander και Lloyds.

Ήταν μέλος στις επιτροπές συμβούλων των τελευταίων τριών πρωθυπουργών της Αγγλίας, ενώ το 2019 της απονεμήθηκε βραβείο CBE.

The Premier League is pleased to confirm Alison Brittain as its new Chair after clubs today voted unanimously in favour of her appointment. She will take over from Interim Chair Peter McCormick in early 2023.

More: https://t.co/AwcPCRzban pic.twitter.com/9ypcHvRg3V

— Premier League (@premierleague) July 26, 2022