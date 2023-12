Την… διέλυσε μέσα σε 15 λεπτά

Η Έβερτον έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στην Νιούκαστλ επικρατώντας 3-0 στο “Goodison Park” για την 15η αγωνιστική της Premier League. Με αυτήν τη νίκη η ομάδα του Ντάις ξέφυγε από την ζώνη του υποβιβασμού, σημειώνοντας τη δεύτερη σερί της στο πρωτάθλημα.

Ο αγώνας

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τις δυο ομάδες να είναι ιδιαίτερα νευρικές. Ωστόσο, η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν γεμάτη… φάσεις, μόνο που έλειπε το γκολ. Η Νιουκάστλ είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε την πρώτη της καλή στιγμή στο 18′. Ο Αλμιρόν… πάτησε στη μεγάλη περιοχή αλλά το σουτ “σταμάτησε” πάνω στον Πίκφορντ. Η Έβερτον ανέβασε τις γραμμές της και απείλησε με τον Κάλβερτ-Λιούιν αλλά ο Ντουμπράφκα απέκρουσε το σουτ του Άγγλου επιθετικού. Μάλιστα, τα “ζαχαρωτά” είχαν τεράστια ευκαιρία με τον Μακνίλ, αλλά το σουτ πέρασε ελάχιστα άουτ στο 31′. Ο ρυθμός ήταν φρενήρης, η μπάλα πήγε πάνω-κάτω και ήταν σειρά της Νιούκαστλ να απειλήσει. Ο Τρίπιερ σέντραρε, αλλά η κεφαλιά του Ισάκ πέρασε λίγο πάνω από το αριστερό δοκάρι στο 37′. Έτσι, οι δυο ομάδες, σε ένα γεμάτο ημίχρονο ευκαιριών, πήγαν με το 0-0 στα αποδυτήρια.

