Λύτρωση στο 90+7′ για την Άρσεναλ με ήρωα τον Ράις

Οι “κανονιέρηδες” ήθελαν το τρίποντο στην έδρα της Λούτον για να παραμείνουν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι που τους καταδιώκουν, και το πήραν με ήρωα τον Ντέκλαν Ράις που έγραψε το τελικό 4-3 στο 90+7′!

Η Λούτον ήταν μία ανάσα από το να πάρει έναν σπουδαίο βαθμό στη “μάχη” που δίνει για την παραμονή της στην κατηγορία, όμως ο Ντέκλαν Ράις μίλησε στην τελευταία φάση του αγώνα για την πρωτοπόρο Άρσεναλ, γράφοντας το επικό 4-3 για τους “κανονιέρηδες” στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων!

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Η Άρσεναλ είχε την μπάλα στα πόδια της στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, χωρίς πάντως να μπορέσει να προβληματίσει την εστία του Καμίνσκι σε αυτό το διάστημα. Στο 20′ όμως οι “κανονιέρηδες” βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ζεσούς εκτέλεσε γρήγορα ένα πλάγιο άουτ και έπιασε στον… ύπνο την άμυνα της Λούτον, ο Σακά έκανε το γύρισμα και ο Μαρτινέλι με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0. Οι γηπεδούχοι όμως απάντησα άμεσα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Όσο πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Ράγια για το 1-1 στο 25′. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία στο 31′ να πάρουν εκ νέου προβάδισμα στο σκορ, με τον Καμίνσκι να πραγματοποιεί τρομερή επέμβαση σε σουτ του Μαρτινέλι μέσα από την περιοχή μετά από γύρισμα του Ζεσούς. Στο 40′ ο Σακά προσπάθησε από πλάγια θέση να νικήσει με διαγώνιο σουτ τον Καμίνσκι, με τον κίπερ της Λούτον να πέφτει στη δεξιά γωνία του και να αποκρούει σε κόρνερ. Τελικά η Άρσεναλ βρήκε και δεύτερο γκολ. Εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, με τον Γουάιτ να βγάζει γλυκιά σέντρα από τα δεξιά και τον Ζεσούς, που ακολουθούσε τη φάση ως τρέιλερ, να παίρνει την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 στο 45’+1′ που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με γκολ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος η Λούτον. Εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά, ο Αντεμπάγιο πήδηξε ψηλότερα από όλους στο ύψος της μικρής περιοχής για να νικήσει κατά κράτος τον Ράγια και να γράψει το 2-2 στο 49′. Απίστευτα πράγματα στο “Kenilworth Road”, με την Λούτον να κάνει ανατροπή μέσα σε οκτώ λεπτά. Ο Τάουνσεντ τροφοδότησε τον Μπάρκλεϊ, που υπό την πίεση του Γουάιτ έκανε το διαγώνιο σουτ με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να περνάει κάτω από το σώμα του Ράγια και να καταλήγει στα δίχτυα για το 3-2 στο 57′! Η Άρσεναλ όμως βρήκε γρήγορα απάντηση. Μετά από βαθιά μπαλιά στην μεγάλη περιοχή της Λούτον, ο Ζεσούς την πέρασε ωραία στον Χάβερτς και ο Γερμανός με ωραίο πλασέ νίκησε τον Καμίνσκι για να γράψει το 3-3 στο 60′, σε ένα σούπερ συναρπαστικό ματς. Τα τελευταία λεπτά του ματς ήταν επιθετικός μονόλογος για τους “κανονιέρηδες”, που πίεζαν για να βρουν το τέταρτο γκολ για να μην αφήσουν δύο πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της Λούτον. Τελικά η Άρσεναλ λυτρώθηκε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Όντεγκααρντ να βγάζει σέντρα από τα αριστερά και τον Ράις να παίρνει την κεφαλιά, για να στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας του Καμίνσκι για το τελικό 4-3 σε ένα ματς-θρίλερ!

ΓΚΟΛ: 25′ Όσο, 49′ Αντεμπάγιο, 57′ Μπάρκλεϊ / 20′ Μαρτινέλι, 45’+1′ Ζεσούς, 60′ Χάβερτς, 90’+7′ Ράις

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33′ Μπράουν / 45’+1′ Ζεσούς

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ: Ο Μπουκαγιό Σακά έγινε σε ηλικία 22 ετών και 91 ημερών ο δεύτερος νεαρότερος Άγγλος ποδοσφαιριστής που φτάνει τις 200 συμμετοχές με τη φανέλα της Άρσεναλ.

