Η Μπράιτον επιβραβεύει τον Τζέισον Στιλ

Οι “γλάροι” ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Άγγλου τερματοφύλακα, ο οποίος θα υπερασπίζεται την εστία του μέχρι το 2026.

Ο 33χρονος πορτίερε βρίσκεται από το 2018 στην Μπράιτον, έχοντας πραγματοποιήσει εννιά συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αντικαθιστώντας τον Ρόμπερτ Σάντσεθ που μετακόμισε στην Τσέλσι. Συνολικά αριθμεί 39 συμμετοχές αυτή την πενταετία, ενώ αγωνίστηκε και στο παιχνίδι του Europa League με την ΑΕΚ στο οποίο επικράτησε η “Ένωση” με 3-2. Ο Άγγλος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις φανέλες των Μίντλεσμπρο, Μπλάκμπερν, Σάντερλαντ και Νόρθαμπτον.//ΣΠ

Jason Steele has further committed his future to the club, having signed a new extended contract that runs until June 2026. 😁✍️

