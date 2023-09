Εκτός μέχρι νεωτέρας από τη Γιουνάιτεντ ο Άντονι

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε πως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν θα επιστρέψει στην ομάδα με τους διεθνείς μέχρι να αποσαφηνιστούν οι κατηγορίες εις βάρος του.

Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις κατηγορίες που υπάρχουν στο πρόσωπο του Άντονι και πως δεν θα επιστρέψει με τους υπόλοιπους διεθνείς μετά την διακοπή των Εθνικών ομάδων. Ο Βραζιλιάνος από την πλευρά του δήλωσε: «Συμφώνησα με την ομάδα να μείνω εκτός μέχρι να διευθετήσω τις κατηγορίες εις βάρος μου. Θέλω να επαναλάβω ότι είμαι αθώος και ότι θα συνεργαστώ με τις αρχές».//ΣΠ

🚨 BREAKING: Man United statement.

“Man Utd acknowledges the allegations made against Antony. He will delay his return until further notice in order to address the allegations”.

“As a club we condemn acts of violence and abuse”. pic.twitter.com/8viA6bNXzv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2023