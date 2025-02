Άγριο φινάλε στο “Γκούντισον Παρκ”

Εκτυλίχθηκαν άγριες σκηνές στο τελευταίο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο “Γκούντισον Παρκ”, καθώς βγήκαν… μπόλικες κόκκινες κάρτες μετά την ισοφάριση της τελευταίας στιγμής από τον Τζέιμς Ταρκόφσκι.

Με την Έβερτον να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 στις καθυστερήσεις, ο αρχηγός των “ζαχαρωτών” με ένα εκπληκτικό βολέ ισοφάρισε με το τελευταίο λάκτισμα του αγώνα με τη Λίβερπουλ, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Γκούντισον!

Μετά από έναν μακροσκελή έλεγχο του VAR που εξέτασε πιθανό οφσάιντ και πιθανό φάουλ πάνω Ιμπραχίμα Κονατέ, το γκολ μέτρησε. Οι οπαδοί της Έβερτον ξέσπασαν σε φωνές με το τελικό σφύριγμα και ο μέσος Αμπντουλάγι Ντουκουρέ αποφάσισε να πάει να χλευάσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Αυτό ενόχλησε τον μέσο των “κόκκινων”, Κέρτις Τζόουνς, ο οποίος έσπρωξε τον διεθνή μέσο από το Μάλι και ακολούθησε καβγάς με παίκτες και από τις δύο πλευρές. Αμφότεροι αποβλήθηκαν από τον Μάικλ Όλιβερ μετά το τέλος του αγώνα, όπως και ο Άρνε Σλοτ και ο βοηθός του Σίπκε Χούλσοφ, οι οποίοι πήγαν να μιλήσουν στον διαιτητή με έντονο τρόπο.

Γρήγορα κυκλοφόρησαν πλάνα, που δείχνουν το περιστατικό σε όλη του την έκταση και το πώς τα πνεύματα άναψαν.

