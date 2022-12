Πήρε Ιβάτα η Σέλτικ

Η σκωτσέζικη ομάδα, με ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε γνωστή την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού μέσου με τη μορφή δανεισμού από την Γιοκοχάμα Μαρίνος.

Σε μεταγραφική ενίσχυση προχώρησε η Σέλτικ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τομόκι Ιβάτα από την Γιοκοχάμα Μαρίνος. Η ομάδα της Γλασκώβης απέκτησε τον 25χρονο αμυντικό μέσο με τη μορφή δανεισμού από την γιαπωνέζικη ομάδα και μάλιστα έχει οψιόν υποχρεωτικής αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μέσα στο 2022, ο Ιβάτα μέτρησε συνολικά 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Γιοκοχάμα Μαρίνος, μετρώντας 2 γκολ και 2 ασίστ.//

🆕✍️ #WelcomeTomoki

We are delighted to announce the signing of current J-League Player of the Year and Japanese international Tomoki Iwata.

Welcome to #CelticFC, Tomoki! 🍀🇯🇵

— Celtic Football Club (@CelticFC) December 30, 2022