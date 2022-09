Παίκτης-προπονητής στην Μπράιτον ο Λαλάνα!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της “Telegraph”, οι “γλάροι” θα καλύψουν το κενό του Γκράχαμ Πότερ στον πάγκο της ομάδας με έναν βασικό ποδοσφαιριστή της, που αναλαμβάνει χρέη υπηρεσιακού προπονητή.

Η Μπράιτον έχασε τον προπονητή της μετά από μια τριετία, καθώς η Τσέλσι πλήρωσε το την ρήτρα του συμβολαίου του Γκράχαμ Πότερ και τον έχρισε αντικαταστάτη του Τόμας Τούχελ, δίνοντας του πενταετές συμβόλαιο.

Όπως είναι λογικό οι “γλάροι” θα χρειαστούν χρόνο για να βρουν τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Άγγλου τεχνικού και για αυτό θα πορευτούν με υπηρεσιακή λύση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της “Telegraph” τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας πάνε προσωρινά στον Άνταμ Λαλάνα. Αν μη τι άλλο πρόκειται για μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο 34χρονος μεσοεπιθετικός όχι απλά δεν έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, αλλά ήταν βασικός με την Μπράιτον στα πρώτα τρία ματς της Πρέμιερ Λιγκ.

— Telegraph Football (@TeleFootball) September 8, 2022