Ντύνεται στα “ερυθρόλευκα” ο Ουί-Τζο Χουάνγκ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τον δανεισμό του Κορεάτη επιθετικού στον Ολυμπιακό για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Στην Ελλάδα έφτασε χθες (25/08) το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Χουάνγκ Ουί Τζο, με την πτήση του από το Μπορντό να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης (25/08).

Ο παίκτης έχει περάσει ήδη από ιατρικές εξετάσεις στην Αγγλία και κατευθύνεται στα γραφεία της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του και να ανακοινωθεί.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση του Κορεάτη επιθετικού με τη μορφή δανεισμού στους Πειραιώτες για την αγωνιστική περίοδο 2022/2023. Την προηγούμενη σεζόν ο 29χρονος διεθνής επιθετικός πέτυχε 11 γκολ σε 32 συμμετοχές στη Ligue 1 με τη φανέλα της Μπορντό.

We are delighted to confirm the signing of South Korea international Hwang Ui-jo 🇰🇷

Hwang will join @olympiacosfc on loan for the remainder of the 2022/23 campaign 🤝

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 26, 2022