Ντοστ: «Αισθάνομαι καλά, ευχαριστώ για την υποστήριξη»

Ο επιθετικός της Ναϊμέγκεν, Μπας Ντοστ, γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη βελτίωση της κατάστασής του, ύστερα από την κατάρρευσή του στη χθεσινή (29/10, 17:45) αναμέτρηση με την Άλκμααρ για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Ο 34χρονος Ολλανδός σέντερ φορ έχασε τις αισθήσεις του στο 90ο λεπτό του αγώνα Άλμααρ-Ναϊμέγκεν, στο οποίο ο ίδιος ήταν ο πρωταγωνιστής στο προβάδισμα που είχε αποκτήσει η ομάδα του, με γκολ στο 11′ και ασίστ στο 31′.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων σχημάτισαν αμέσως ένα κύκλο γύρω από τον Ντοστ, ο οποίος ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου. Ο αγώνας ματαιώθηκε και ο ίδιος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Ο Ντοστ, μέσω του λογαριασμού της Ναϊμέγκεν στο Twitter δήλωσε: «Τα πάω καλά. Η βοήθεια που έλαβα στο γήπεδο ήταν φανταστική. Είμαι στο νοσοκομείο τώρα και αισθάνομαι καλά. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη».//ΓΘ.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87

