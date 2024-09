Νταβίντ Λουίζ: «Η ζωή σας είναι πιο σημαντική από το παιχνίδι…» (video)

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ο Βραζιλιάνος αμυντικός συνέχισε το ματς με δεμένο το κεφάλι, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του που αντικαταστάθηκε.

Η FIFA εγκαινιάζει το Suspect and Protect: No Match is Worth the Risk, μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την εγκεφαλική διάσειση, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο Νταβίντ Λουίς μίλησε για την τραυματική εμπειρία του αλλά και τις συνέπειες ενός τέτοιου τραυματισμού κατά την διάρκεια ενός αγώνα.

«Είναι τόσο σημαντικό να μιλάμε για διάσειση, ειδικά μετά το ατύχημα που είχα με τον Ραούλ Χιμένεθ, γιατί ήταν μια δύσκολη στιγμή για μένα και για εκείνον.

Αλλά, μαθαίνω επίσης πολλά μετά από αυτό για τη διάσειση γιατί ακόμα και εκείνη την ημέρα, όταν είχα το ατύχημα και εξακολουθούσα να παίζω και ήταν μεγάλος κίνδυνος για τον εγκέφαλό μου, για τη ζωή μου και αν συνέβη ξανά τώρα στην καριέρα μου, δεν θα έπαιζα ποτέ.

Αλλά είμαι τόσο χαρούμενος γιατί, τώρα, το ποδόσφαιρο και η FIFA και όλοι μιλούν για αυτό και προσπαθούν να διδάξουν όχι μόνο τους παίκτες αλλά και όλους για την διάσειση», είπε αρχικά ο πρώην διεθνής Βραζιλιάνος αμυντικός.

«Λοιπόν, τώρα, το να μιλάμε για διάσειση, για μένα είναι ξεχωριστό γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι. Πρέπει να προστατευτούμε γιατί, πριν, κανείς δεν νοιαζόταν για αυτό.

Ακόμα κι εμείς, οι παίκτες, δεν είχαμε… Είχαμε κάποιες ενοχλήσεις στο παιχνίδι και συνεχίσαμε, δεν μιλήσαμε με κανέναν, δεν είπαμε τίποτα στον γιατρό γιατί δεν θέλω να βγω από το παιχνίδι, επειδή το παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό.

Αλλά η ζωή σας είναι πιο σημαντική από το παιχνίδι, οπότε πρέπει να το θυμάστε αυτό. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάω για αυτό το θέμα γιατί όλοι πλέον το παίρνουν σοβαρά και με σημαντικό τρόπο», συμπλήρωσε.

Concussion can happen at any time, to anyone.



That’s why FIFA have teamed up with @WHO to launch a new global concussion awareness campaign, designed to protect players and help us all to know the signs and symptoms.#SuspectAndProtect