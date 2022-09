Νέο συμβόλαιο στον Νέβες η Γουλβς

Οι “λύκοι” σκοπεύουν να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον 25χρονο μέσο, καθώς αποτελεί ένας εκ των σημαντικών παικτών της ομάδας και θέλουν να τον διατηρήσουν στο έμψυχο δυναμικό τους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γουλβς θα προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ρούμπεν Νέβες, προκειμένου να επεκταθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Το τρέχον συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου, εκπνέει το καλοκαίρι του 2024.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, η Λίβερπουλ δεν προσέγγισε ποτέ τους “λύκους” για την περίπτωση του 25χρονου μέσου την ημέρα της προθεσμίας των μεταγραφών, καθώς αναζητούσε μόνο μία συμφωνία δανεισμού, την οποία βρήκε με τον Αρτούρ Μέλο.

Wolves will offer Ruben Neves a new contract, Bruno Lage confirms: “We need time to sort Ruben a new contract”. 🟠🇵🇹 #WWFC

Liverpool have never approached Wolves for Neves on Deadline Day as they only wanted a loan deal. pic.twitter.com/kIEod5e7fP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2022