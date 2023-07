Μοιράζει εκατομμύρια η FIFA

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα καταβάλλει 209 εκατομμύρια δολάρια σε συλλόγους των οποίων οι παίκτες συμμετείχαν στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέρυσι στο Κατάρ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της την Πέμπτη (13/07).

Η πληρωμή θα γίνει σε 440 ομάδες, από 51 διαφορετικές χώρες των οποίων οι παίκτες συμμετείχαν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο, που ολοκληρώθηκε με τον θρίαμβο της Αργεντινής.

Η FIFA θα πληρώνει ένα ημερήσιο ποσό των 10.950 δολαρίων για κάθε έναν από τους 837 ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στο Μουντιάλ 2022, ανεξάρτητα από το πόσα λεπτά αγωνίστηκαν στη διάρκεια του τουρνουά.

Το σύνολο ανά παίκτη διαιρείται και διανέμεται στο σύλλογο, ή τους συλλόγους, στους οποίους ανήκε ο ποδοσφαιριστής στα δύο τελευταία χρόνια πριν από τους τελικούς του τουρνουά στο Κατάρ. Πρόκειται για μία σημαντική αύξηση, σε σχέση με τα 8.530 δολάρια που πλήρωσε η FIFA σε κάθε παίκτη που έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 στη Ρωσία.

Για το Κατάρ, συνολικά 46 αγγλικοί σύλλογοι θα είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες καθώς θα λάβουν 37.713.297 δολάρια, ακολουθούμενοι από κλαμπ της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η Μάντσεστερ Σίτι θα πληρωθεί τα περισσότερα από κάθε μεμονωμένο σύλλογο με το ποσό των 4.596.445 δολαρίων, ενώ ακολουθούν η Μπαρτσελόνα (4.538.955 δολάρια) και η Μπάγερν Μονάχου (4.331.809).

Βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη νωρίτερα φέτος από τη FIFA και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων, 355 εκατομμύρια δολάρια θα διανεμηθούν στους συλλόγους στο πλαίσιο του προγράμματος για τα τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και 2030.//Λ.

440 clubs

51 member associations

6 confederations

Clubs around the world have received a share of USD 209m through the FIFA Club Benefits Programme following the release of 837 players for the most successful @FIFAWorldCup ever.

— FIFA (@FIFAcom) July 13, 2023