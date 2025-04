«Μια ανάσα από το να αναλάβει την εθνική Βραζιλίας ο Αντσελότι»

Δεν μοιάζει να συμβαδίζει το μέλλον του Κάρλο Αντσελότι με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ιταλός τεχνικός μετά και τον χαμένο τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα με 3-2 φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά στον πάγκο της Βασίλισσας. Τροφή στην παραπάνω φημολογία δίνει και ένα νέο δημοσίευμα από το Sky Sports το οποίο αναφέρει πως ο Κάρλο Αντσελότι είναι μια ανάσα από το να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Βραζιλίας.

BREAKING: Carlo Ancelotti is "very close" to becoming Brazil's next manager 🚨 pic.twitter.com/iDUJy6kzUF