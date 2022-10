Με Μπακαμπού, Βρουσάι και… 4-4-2 ξεκινάει η εποχή Μίτσελ

Ο Κονγκολέζος διεθνής φορ ετοιμάζεται για την παρθενική του εμφάνισή στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ντεμπούτο του Ισπανού προπονητή στον πάγκο της ομάδας.

Με τετράδα στην άμυνα, τον Χουάνγκ παρτενέρ του Εμβιλά και… δύο σέντερ φορ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο (2/10, 16:00, ΕΡΑΣΠΟΡ). Ο Μίτσελ φαίνεται πως προτιμά το 4-4-2 στον πρώτο αγώνα της δεύτερης θητείας του.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Atromitos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYATR #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/TxBG9wGDSR

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 2, 2022