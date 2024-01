Ο Κατσέρης μετακομίζει… μόνιμα στη Λοριάν

Ο 22χρονος Έλληνας μέσος ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη μεταγραφή της -έως τώρα- καριέρας του, μιας και αποχωρεί από τη Serie B και την Καταντσάρο με προορισμό το γαλλικό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπόρνμουθ δεν εμπλέκεται τελικά στην αγορά του Πάνου Κατσέρη. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Λοριάν, η οποία θα τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή και όχι δανεισμό, όπως είχε αρχικά γραφτεί. Η ιστορική ομάδα παλεύει για την παραμονή της στη Ligue 1 και ο Έλληνας παίκτης θα κληθεί να την βοηθήσει σε αυτήν την αποστολή.

Ο σύλλογος της Ligue 1 θα πληρώσει τρία εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα μπόνους. Παράλληλα, θα δώσει στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή πολυετές συμβόλαιο.//Α.

Το δημοσίευμα:

🍒 Understand Bournemouth are not involved in deal for Greek left back Panos Katseris.

🟠🐟 Panos Katseris will join Lorient on permanent deal from Italian side Catanzaro for fee around €3m. pic.twitter.com/kh3WMoQxBh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024