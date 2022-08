Ολοκληρώνεται η συμφωνία για Αλόνσο

Στις τελευταίες λεπτομέρειες φέρεται να βρίσκεται η μεταγραφή του Ισπανού ακραίου αμυντικού από την Τσέλσι του Τόμας Τούχελ στην Μπαρτσελόνα του Τσάβι.

Σύμφωνα με το “Sky Sports”, ο Μάρκος Αλόνσο βρίσκεται επιθυμεί να τελειώσει το συντομότερο δυνατό η υπόθεση της μετακόμισής του. Ο 31χρονος έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τους “μπλαουγκράνα” εδώ και μερικές εβδομάδες. Πλέον, το ίδιο φαίνεται πως έχει συμβεί και ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τονίζει ότι απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και πως οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, το ποσό που θα δαπανήσουν οι Καταλανοί δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Το δημοσίευμα:

Barcelona will complete Marcos Alonso deal very soon. Negotiations at final stages with Chelsea since Friday and it's just matter of details, Alonso only wants to join Barça as soon as possible. 🚨🔵🔴 #FCB

Final fee will be less than €10m – it will be done this week. pic.twitter.com/rTSPQt4FdO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022