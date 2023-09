Ο Ράμος επιστρέφει στη Σεβίλλη

Τι κι αν του έγινε πλουσιοπάροχη πρόταση από σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας; Ο θρυλικός Ισπανός στόπερ αποφάσισε να ακούσει την καρδιά του και να μην ακολουθήσει το παράδειγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο και αρκετών παλιών του συμπαικτών.

Μπορεί το καλοκαίρι του 2023 να σημαδεύτηκε από τις μεταγραφές που ήταν βασισμένες αποκλειστικά πάνω στα χρήματα, σε ένα πρωτάθλημα αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, όμως πάντοτε υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Μια από αυτές είναι ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος είχε στα χέρια του μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση από την Αλ Ιτιχάντ. Παράλληλα, υπήρχε ενδιαφέρον και από τουρκικούς συλλόγους, που επίσης σκόπευαν να του δώσουν ένα αρκετά καλό συμβόλαιο. Ο 38χρονος στόπερ όμως αποφάσισε… με την καρδιά και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγαπημένη του Σεβίλλη.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ράμος έφτασε σε προφορική συμφωνία με την ομάδα που τον ανέδειξε. Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρί Σεν Ζερμέν θα υπογράψει συμβόλαιο μικρής χρονικής διάρκειας, στο οποίο δεν αναμένεται να έχει τεράστιες απολαβές. Το σημαντικότερο για τον ίδιο όμως, φαίνεται να είναι η επιστροφή του μετά από 18 ολόκληρα χρόνια στην Ανδαλουσία και το “Ramón Sánchez Pizjuán“.//Α.

Το δημοσίευμα:

Sergio Ramos to Sevilla, here we go! The verbal agreement has been reached on short term deal — despite proposals on the table from Al Ittihad and also Turkish clubs 🚨⚪️🔴 #Sevilla

Ramos, back to Sevilla after 18 years. pic.twitter.com/VN1cy8NPCh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023